L’idraulico Nintendo, dai Kart a Mario vs. Donkey Kong

Tutto è nato con Donkey Kong, arcade del 1981: Mario non si chiamava ancora Mario, era detto Jumpman, e rincorreva il gorilla - rapitore di donzelle - in livelli a schermata fissa, evitando ostacoli, utilizzando martelli, schivando barili e, soprattutto, saltando. Il personaggio, e la conseguente serie, sarebbero entrati definitivamente nella storia del videogioco, per restarci, pochi anni dopo: Super Mario Bros., diretto (come Donkey Kong) da Shigeru Miyamoto, uscì su NES nel 1985. Era un gioco talmente bello e importante da riuscire a plasmare l'industria come pochi altri, e diede vita a una "Mario Mania" che perdurò per tutto il resto del decennio, quando Mario - da un sondaggio statunitense - venne definito più famoso di Topolino.

Mario vs. Donkey Kong: il più recente capitolo del franchise arrivato su Switch

Non c'è alcun dubbio che la serie "principale" dell'idraulico sia quella platform. Da Super Mario Bros. a Super Mario World, per poi spostarsi in tre dimensioni e iniziare una nuova storia, altrettanto impattante e significativa, con Super Mario 64 (anch'esso diretto, non per risultare ripetitivi, da Miyamoto). Ancora oggi l'eroe Nintendo continua a essere un punto di riferimento sia per i platform bidimensionali, col recente Super Mario Bros. Wonder, sia (soprattutto) per quelli tridimensionali, il cui esponente più recente - diretto dal trentenne Kenta Motokura - risale ormai al 2017 (stiamo parlando, naturalmente, di Super Mario Odyssey).

Nel corso del tempo tuttavia l'idraulico italoamericano è apparso in molti altri giochi, oltre ai platform. E non parliamo soltanto di cameo come quelli su Golf o Tennis per NES, in cui faceva il giudice di sedia. Dal SNES in poi, e forse il punto di svolta in tal senso è stato Super Mario Kart, il personaggio Nintendo ha iniziato a plasmare a sua immagine e somiglianza vari spin-off.