Dragon Ball FighterZ: spuntano i Trofei per PS5 sul PSN, lancio delle versioni next-gen imminente?

Sappiamo già da tempo che Bandai Namco sta lavorando a delle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Dragon Ball FighterZ , ma per il momento non è stata ancora indicata una finestra di pubblicazione, neppure indicativa. Tuttavia, pare che non dovremo attendere ancora a lungo, dato che sono apparsi sul PSN i Trofei della versione nativa per PS5 .

Le versioni next-gen di Dragon Ball FighterZ arriveranno assieme al Rollback Netcode

Le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Dragon Ball FighterZ erano state annunciate durante l'EVO 2022. Al tempo, la producer Tomoko Hiroki aveva presentato le versioni native per le console di attuale generazione di Sony e Microsoft, precisando che saranno disponibili come upgrade gratuito per chi ha già acquistato il picchiaduro su PS4 e Xbox One.

Non solo, le nuove versioni saranno accompagnate dal Rollback Netcode, che sarà disponibile anche per la versione PC, ma non per quelle old-gen, incluso Nintendo Switch. A tal proposito, ricordiamo che a novembre dello scorso anno si è svolta una beta su Steam, segno che i lavori sono in una fase avanzata, il che rafforza l'ipotesi di un lancio sia della funzionalità che delle edizioni PS5 e Xbox Series X|S nel giro di poco tempo. Staremo a vedere.