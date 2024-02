Battlefield: il prossimo capitolo sarà accompagnato da un battle royale free-to-play?

Stando alle fonti di Tom Henderson, il prossimo Battlefield in sviluppo presso gli studi di DICE sarà accompagnato da una "nuova esperienza" battle royale free-to-play realizzata da Ripple Effect, andando a imitare il modello Call of Duty, con giochi premium annuali affiancati da Warzone.

Il report pubblicato su Insider Gaming, afferma che questo secondo titolo è nato da un'idea di Byron Beede, un veterano nell'ambito dei live service avendo lavorato a diversi capitoli di Call of Duty. Il gioco includerà due modalità principali, la prima in stile Battle Royale, mentre l'altra si chiama "Gauntlet", e vedrà delle squadre affrontarsi in sfide a obiettivi, con i team con i punteggi peggiori che verranno via via eliminati dal match dopo ogni missione.