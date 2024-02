Final Fantasy 7: un cosplay di Tifa da soryu_geggy_cosplay in attesa del lancio di Rebirth

Mancano ormai meno di 24 ore al lancio di Final Fantasy 7 Rebirth su PS5 e non potevamo non dedicare il nostro immancabile appuntamento con i cosplay se non proponendovi quello firmato dall'italiana soryu_geggy_cosplay nei panni di Tifa Lockhart.

Come spiegato nella nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth, si tratta del più grande JRPG pubblicato da Square Enix negli ultimi anni e, in generale, uno dei migliori esponenti di sempre della serie. Il gioco pur rimanendo fedele allo spirito originale si propone come un'avventura gigantesca e caratterizzata da un mondo di gioco ricco di fascino e di attività in cui cimentarsi, il tutto accompagnato da un sistema di combattimento dal perfetto equilibrio tra tattica e azione.