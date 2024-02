Cities: Skylines 2, gli sviluppatori si sono pentiti di averlo lanciato senza supporto per le mod

Colossal Order, lo studio di sviluppo di Cities: Skylines 2, si è pentito di aver lanciato il gioco senza il supporto per le mod, che arriverà con un aggiornamento successivo. A spiegarlo è stata la CEO della compagnia, Mariina Hallikainen, in un post sul blog dell'editore Paradox Interactive, dove ha risposto a molte delle preoccupazioni della comunità. La promessa è quella di risolvere tutti i problemi emersi con gli aggiornamenti in arrivo.

Uno di questi è proprio la mancanza del supporto per le mod al lancio, che si è rivelato un grosso problema a quanto pare. La verità è che inizialmente doveva essere presente da subito, ma lo studio non ha avuto abbastanza tempo per implementarlo, quindi è slittato.

A rallentare lo sviluppo sono stati i problemi di performance del gioco, che hanno richiesto più interventi di quanti previsti inizialmente e hanno costretto a rivedere la pianificazione di Cities: Skylines 2.