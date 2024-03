The Witcher, il cosplay di Triss Merigold da toriealis gioca con il fuoco

Triss Merigold gioca con il fuoco nell'ultimo cosplay realizzato da toriealis, che ha cercato di interpretare la celebre maga della saga di The Witcher nella maniera più fedele e autentica possibile.

Come si può vedere dagli scatti, il risultato è eccellente: Torie ha realizzato un costume perfettamente in linea con quello indossato da Triss nel terzo capitolo della serie di CD Projekt RED, dopodiché ha aggiunto del vero fuoco per conferirgli ulteriore autenticità.

Ritroveremo sicuramente la maga nel remake di The Witcher annunciato nell'ottobre del 2022: un progetto particolarmente ambizioso e interessante, che però arriverà nei negozi soltanto dopo il nuovo episodio attualmente in lavorazione.