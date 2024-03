Cosa giocherete questo weekend? Final Fantasy 7 Rebirth, Brothers Remake o Star Wars?

Certo, qualche difetto sul piano prettamente grafico non gli manca, Digital Foundry lo ha definito "eccellente ma incostante" , ma si tratta di incertezze che verranno probabilmente risolte con gli aggiornamenti e che non vanno minimamente a intaccare la bontà di tutto il resto.

Il secondo gioco della serie con la media voti più alta di sempre, Final Fantasy 7 Rebirth rappresenta senza dubbio il piatto forte del mese che si è appena concluso, nonché un possibile Game of the Year: con questa seconda parte del remake, Square Enix ha fatto un lavoro straordinario .

Cosa giocherete questo weekend? Diciamo che la scelta non manca, visto che sono appena usciti titoli come Final Fantasy 7 Rebirth , Brothers: A Tales of Two Sons Remake e Star Wars: Dark Forces Remaster .

Fratelli e Stormtrooper

I due fratelli protagonisti di Brothers: A Tale of Two Sons Remake

Non c'è solo Final Fantasy 7 Rebirth, però. Brothers: A Tale of Two Sons Remake, ad esempio, sembrava un rifacimento superfluo per un titolo pubblicato originariamente una decina di anni fa ma ancora attuale in termini di gameplay e narrazione.

Si è invece rivelato un gran bel prodotto, capace di donare nuova luce alla storia diretta da Josef Fares, adattandola agli standard odierni per quanto concerne il comparto tecnico e aggiungendo qualche piccola attenzione qui e lì. Il risultato finale? Ne parliamo nella recensione di Brothers: A Tale of Two Sons Remake.

Dopodiché abbiamo il sorprendente Star Wars: Dark Forces Remaster, edizione rimasterizzata dello sparatutto ambientato nell'universo di Star Wars. Uscito in origine nel 1995, il gioco risulta ancora oggi molto divertente e i voti della stampa internazionale lo confermano: un altro ottimo risultato per Nightdive Studios.

Non mancano infine i live service che più stanno facendo discutere in questo periodo: dall'ottimo Helldivers 2, che su Steam ha battuto GTA 5 per numero di giocatori contemporanei, ai controversi Skull and Bones e Suicide Squad: Kill the Justice League, che proprio in questi giorni hanno visto l'arrivo della loro prima stagione.

Ora tocca a voi: raccontateci nei commenti cosa giocherete questo weekend.