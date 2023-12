The Witcher 3, il cosplay di Triss da Kalinka Fox è uno splendido regalo di Natale

Il nuovo cosplay di Triss Merigold realizzato da Kalinka Fox si pone come uno splendido regalo di Natale, che siate appassionati di The Witcher 3: Wild Hunt o meno. Si tratta infatti di una rivisitazione dell'abito che il personaggio sfoggia in un apposito DLC.

Un personaggio osannato

Sebbene Ciri e Yennefer siano ovviamente molto popolari fra le cosplayer, Triss Merigold è sempre stata una scelta interessante e nel corso degli anni tante modelle di talento hanno provato a interpretarla, cercando proprio come Kalinka di mischiare un po' le carte in tavola per ottenere un risultato in grado di spiccare.

Qualche esempio? Ecco alcuni cosplay dedicati al personaggio e realizzati da Koriel, Lada Lyumos, melamori.cosplay e industrial_paradoxe.