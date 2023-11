The Witcher 4 punta a superare gli RPG attuali, sarà un nuovo punto di partenza

In un'intervista pubblicata dai nostri "cugini" di Lega Nerd, il game director Sebastian Kalemba di CD Projekt RED ha spiegato che il nuovo The Witcher, che possiamo identificare al momento come The Witcher 4 anche se non sarà probabilmente questo il suo nome, punta a superare gli attuali RPG ed è destinato ad essere un nuovo punto di partenza giocabile anche senza aver prima attraversato i capitoli precedenti.

"Vogliamo continuare lo stesso percorso avviato in precedenza, ma non vogliamo fare lo stesso gioco, penso che questo sia un elemento condiviso. Abbiamo alcuni elementi della lore che dobbiamo mantenere, considerando che si tratta sempre dello stesso universo e non possiamo andare oltre alcuni limiti", ha riferito Kalemba, spiegando che il nuovo The Witcher condividerà necessariamente molte cose con i precedenti, a partire dal mondo di riferimento, ma cercherà di discostarsi da quanto visto nei capitoli prima in diversi aspetti.

"Dobbiamo seguire uno specifico percorso e innovare su quello, ma dobbiamo anche cercare di soddisfare un nuovo pubblico. The Witcher 4 si farà ancora attendere alcuni anni e molto tempo sarà passato dal capitolo precedente, dunque non possiamo prendere come riferimento lo stesso pubblico", ha riferito il director.