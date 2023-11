Xbox Series S da 1 TB nera in sconto su Amazon Italia: vediamo il prezzo

Tramite le offerte di Amazon Italia, è possibile acquistare una console Xbox Series S da 1 TB nera. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 10%, ovvero di circa 34€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 349.99€. Il prezzo attuale è uno dei più bassi di sempre per la piattaforma. Al momento della scrittura è disponibile una singola unità venduta da ACCHIAPPALO STORE, a un prezzo leggermente inferiore rispetto alla versione venduta e spedita da Amazon. Chiaramente consigliato la versione venduta e spedita da Amazon, in quanto la spedizione è anche più rapida.

Xbox Series S in versione nera è differente rispetto al modello base, oltre che per il colore, per la capienza dell'SSD. La console ha infatti un TB di spazio di archiviazione, invece di 512 GB. Considerando che è una console completamente digitale e pensata per il Game Pass, è ottimo avere il doppio dello spazio. Per quanto riguarda invece le altre componenti, la console è identica, quindi le prestazioni sono le stesse del modello base bianco.