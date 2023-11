WarioWare: Move It! spiegato in 20 minigiochi

WarioWare: Move It! è un episodio della serie folle e a tratti geniale. Abbiamo selezionato per voi i alcuni tra i minigiochi più assurdi e divertenti presenti.

C'è stato un periodo della mia tarda adolescenza in cui avevo casa piena di amici. All'epoca vivevo in una villetta a schiera su due piani e organizzavo con una certa frequenza delle feste con tanto di musica, pizza al trancio e cibo spazzatura di ogni tipo e forma. In quegli anni a cavallo tra le superiori e l'università, periodo di genuina spensieratezza che non sarebbe mai più tornata, ogni occasione era buona per fare del sano casino. A contorno di cene lunghissime, di qualche ballo liberatorio e di immancabili film horror da guardare a notte fonda, non mancavano mai i videogiochi. Era l'epoca di Nintendo Wii, delle interminabili sfide a Wii Sports, a Mario & Sonic Ai Giochi Olimpici, a Mario Kart. C'era però un titolo in particolare che incontrava l'apprezzamento di tutti gli invitati, ovvero WarioWare: Smooth Moves. Quel concentrato di demenzialità e trash strappava risate a profusione ed era un ingrediente imprescindibile nella riuscita di ogni festa fatta a casa mia. La spensieratezza è finita, così come l'università, pur con qualche anno da fuori corso. Non ha fatto altrettanto la saga di Nintendo, che anche nelle generazioni di console successive ha continuato a registrare un discreto successo tra critica e pubblico. Wario Ware: Move It!, in questo senso, rappresenta uno dei picchi qualitativi più alti, un capitolo come non se ne vedevano da tempo. Un tale giudizio è naturalmente figlio di minigiochi tra i più brillanti, pazzi e anche sconclusionati che la saga abbia mai proposto al suo pubblico. Perché allora non proporre una sorta di raccolta dei 20 minigiochi di WarioWare: Move It! che racchiuda i migliori del pacchetto e che, in qualche modo, rappresenti a mo' di campione gli oltre 200 inclusi nella produzione Nintendo? Nell'elencarli, faremo una distinzione netta tra quelli legati alla modalità strong>Storia, che si può affrontare insieme ad un amico, e il Party, che non solo propone minigiochi esclusivi e li inserisce all'interno di dinamiche ludiche più ampie, ma consente fino a quattro partecipanti di sfidarsi. Pronti? Si parte, veloci come un minigioco di Wario Ware.

Locomotiva e Il Grande Capo Ovviamnete gli avversari di questo minigioco di WarioWare: Move It! sono piuttosto bizzarri La Locomotiva è la prima delle pose che viene introdotta. Si impugnano i Joy-Con con i pollici radenti ai dorsali e li si pone all'altezza dei fianchi. Nella sua assoluta semplicità, questa postura dà origine ad un paio di minigiochi davvero esilaranti ed estremamente movimentati. È il caso, per esempio, di Pattinaggio Sprint, in cui potrete sentirvi dei provetti Steven Bradbury, lanciati verso il traguardo, impegnati tra un affondo di pattino e l'altro semplicemente agitando le braccia. Pilotwings, dal canto suo, si spiega quasi da solo per chi conosce il grande classico Nintendo. Con la complicità dei due dorsali, dovrete dirigere il getto del jetpack a cui l'avatar è aggrappato, muovendo in contemporanea il busto, i polsi, persino i gomiti per centrare i cerchi sospesi in aria entro lo scadere del tempo. Inutile dire che basta un movimento di troppo, per vedere il povero pilota superare la stratosfera o, peggio, assistere ormai impotenti al suo inevitabile inabissamento. Un minigioco di WarioWare: Move It! dal sapore dannatamente retrò Ciuf Ciuf, dal canto suo, pretende rapidità e precisione al tempo stresso. L'obiettivo è di far fermare il treno alla stazione, stando ben attenti allo scadere del tempo e senza che si schianti contro l'ostacolo posto appena al di là dell'area in cui è consentita la sosta. Bisogna insomma agitare come ossessi le braccia, ma al tempo stesso immobilizzarsi non appena si scorge il traguardo comparire dal bordo dello schermo. Nota di colore: il faccione di Wario che impreziosisce l'estremità della locomotiva è chiaro omaggio al Trenino Thomas. Dopo gli incubi legati al Trenino Thomas, questo minigioco di WarioWare: Move It! vi farà soffrire con altri incubi Il Grande Capo è una postura molto facile da assumere. Semplicemente si appoggiano i Joy-Con sui fianchi, con la faccia anteriore dei controller rivolta verso il palmo della mano. Sarà in questa posizione che ne Il Pinguino dovrete immedesimarvi in uno sfeniscide che marcia sul pack dell'Antartide, stando ben attenti a non inciampare sui propri compagni. Per evitare di mandare all'aria la coreografica parata, bisogna rispettare la velocità dell'uccello che vi precederà, senza farvi prendere dall'ansia, dato che sarete costantemente tallonati dal pinguino che ovviamente marcia al vostro seguito. Inutile sottolineare come compiere ampie falcate al centro del proprio salotto sia dannatamente comico. L'andamento dei pinguini in questo minigioco di WarioWare: Move It! è tutt'altro che regolare Limbo, invece, è in tutto e per tutto un simulatore di Raffaella Carrà. Per essere ancora più precisi, vi insegnerà ad eseguire il passo più importante della famosa canzone Tanti Auguri, quando l'oggettiva verità di quanto sia bello fare l'amore da Trieste in giù viene ulteriormente sottolineata da un ampio movimento all'indietro che coinvolge gambe, schiena, collo e testa.

Contrariamente al suo nome ufficiale, per noi questo minigioco di WarioWare: Move It! si chiamerà ora e per sempre Tanti Auguri Per schivare l'aeroplano di carta che minaccia le coronarie delle grottesche figure che occupano il centro dello schermo, dovrete proprio inarcare ogni parte del vostro corpo come solo la bellissima Raffaella sapeva fare.

Bilancia e Chicchirichì Il minigioco di WarioWare: Move It! più indicato per chi ama il Natale La posizione della Bilancia è piuttosto intuibile. Si stringono entrambi i Joy-Con e si allargano le braccia, in modo da trasformare il proprio corpo, per l'appunto, in una sorta di bilancia. Sono molti i minigiochi legati a questa postura che meriterebbero una menzione. Arrivano i regali! è certamente uno di questi. Muovendo spalle e busto si controlla la slitta di Babbo Natale. L'obiettivo è dirigerla verso le case sottostanti. Una volta sopra il target, non resta da far altro che sganciare letteralmente il regalo. Come? Ma ovviamente aprendo la mano e lasciando cadere il Joy-Con nel vuoto. Avete presente l'avvertimento di usare i laccetti per assicurare la periferica al braccio? Una volta tanto dategli ascolto, fidatevi. Sempre in questo gruppo, è giusto spendere due parole anche per Super Mario 64 DS. Ricordate i livelli nel famosissimo platform della Grande N in cui bisognava controllare il baffuto eroe mentre scivolava in un breve, ma emozionante percorso in discesa, stando ben attendi a non cadere nel vuoto? Questa volta non ci sarà alcun analogico a fungere da tramite. Sarà la pendenza delle vostre braccia a determinare la direzione dell'idraulico italiano. Conoscere a memoria i tracciati, identici a quelli affrontati nell'omonimo titolo, vi aiuterà. Ma sarà fondamentale non andare nel panico all'avvicinarsi dei bordi non protetti da alcun parapetto. Quando WarioWare: Move It! incontra la storia della Grande N succedono le cose migliori Chicchirichì è una posizione già comica di suo. Un Joy-Con di fronte al naso, l'altro sul fondoschiena, entrambi perpendicolari al corpo. Già il semplice porsi in questo modo scatenerà l'ilarità dei presenti. Il tutto diventerà ancora più comico quando, affrontando al minigioco intitolato Super Mario Bros. 3, impersonerete il salvatore di Peach, nel celebre terzo capitolo della saga, in versione procione, con l'obiettivo di svolazzare sani e salvi sino alla piattaforma più vicina. Come farlo? Ma ovviamente agitando come degli ossessi l'improvvisata coda dell'eroe. La meccanica di per sé è piuttosto semplice e finché non incapperete nei livelli più difficili, che vi chiederanno di posarvi su un piedistallo sospeso nel vuoto, non dovrete far altro che scuotere la mano posta sopra il fondoschiena. Facile, è facile. Gustosamente ridicolo anche. A volte agitarsi e compiere movimenti meno controllati del solito, vi salverà da game over certo Sempre in tema citazioni ad altri titoli Nintendo, non manca nemmeno il minigioco dedicato a The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D. In questa bizzarra rilettura del capolavoro della Grande N, vestirete i panni di una gallina intenta a non farsi catturare dal rissoso Link. Il percorso è irto di ostacoli di ogni tipo e toccherà a voi guidare il pacifico animale lontano dalle grinfie del maleducato giovane. Testa e didietro del pennuto sono controllati dalla rotazione impressa alla coppia di Joy-Con. Ciò significa che dovrete letteralmente ruotare il corpo di fronte allo schermo sino al termine del minigioco, onde evitare ogni barriera sul tracciato. In WarioWare: Move It! Link impersona a tutti gli effetti il villain Chiude questo quintetto di minigiochi degni di una menzione speciale il minigioco Cormorano a pesca, in cui serve grande tempismo e controllo del corpo. Nei panni di un volatile, dovrete tuffarvi in acqua per catturare una deliziosa preda posta qualche metro sotto il livello del mare. Come potrete facilmente intuire, per farlo dovrete letteralmente piegarvi in avanti, come farebbe una gallina per beccare un verme sul terreno.

In WarioWare: Move It! ci sono minigiochi più difficili di altri. Questo è senza dubbio uno dei più tosti Dovrete ovviamente compiere il gesto nel momento più indicato, calcolando il movimento della barca sul quale il cormorano è appollaiato e l'inerzia del pesce che nuota sereno nell'acqua. Fallire, le prime volte, è quasi inevitabile.

Mani-Chino, In agguato e Sumo Fire Emblem si appresta a diventare un simulatore di appuntamenti? Chiudiamo con le tre pose che offrono i minigiochi ora più brillanti, ora più bizzarri di tutto il pacchetto. Mani-Chino vi impone di abbandonare completamente uno dei due Joy-Con, per puntare verso il palmo della mano libera il sensore della telecamera IR. Non è così intuitivo capire subito come porsi, ma dopo un paio di tentativi a vuoto non sbaglierete più. Oltre a dover capire al volo cosa e come farlo, certi minigiochi di WarioWare: Move It! vi costringeranno anche a contare In Fire Emblem Engage dovrete infilare un anello nel dito virtuale che potrete controllare allontanando ed avvicinando letteralmente la mano alla telecamera. Tappa la bottiglia funziona in modo molto simile, ma bisogna far scivolare via il numero esatto di funghi presenti nel contenitore, prima di chiudere con la propria mano il tappo, coprendo completamente il sensore posto nel Joy-Con.

Grillbot è un minigioco relativamente complesso dove bisogna tenere conto di diversi fattori per essere superato con successo Nella posizione In Agguato bisogna appoggiare entrambi i controller su una superficie piana e lasciare la presa. Si tratta di una meccanica che viene utilizzata in Grillbot per girare e rigirare la carne che sfila su un rullo, fino a fargli raggiungere la cottura richiesta per servirla ai clienti di questo ristorante del futuro. Se vogliamo, una sorta di Overcooked all'acqua di rose.

Molti giochi puntano sulla frenesia, ma in alcuni casi dovrete giocare di fino In Oscilloscopio la difficoltà consiste nell'accordare la frequenza ricevuta, con quella trasmessa, azionando le due manopole che servono per modificare il segnale. I Joy-Con vanno quindi letteralmente ruotati, sempre tenendoli con la faccia rivolta verso la superficie d'appoggio. Mai pensato di usare le gambe per pescare? In WarioWare: Move It! sperimenterete anche questa tecnica Sumo, come il nome suggerisce, è una postura che vi costringerà a piegarvi lievemente sulle ginocchia e di appoggiare i Joy-Con sulle gambe, con la parte anteriore del controller rivolta verso l'alto. Tra i minigiochi collegati a questo gruppo, si distingue certamente Pesca a cosce dove, partendo dalla posizione iniziale, dovrete catturare dei pesci tirandovi su, quindi stringendo le gambe, con il giusto tempismo. Semplice, immediato, dannatamente divertente.