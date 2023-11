Google Play Awards, Honkai: Star Rail è il gioco mobile dell'anno, ecco tutti i vincitori

Google ha annunciato i vincitori dell'edizione 2023 dei Google Play Awards, dove sono stati premiati i migliori giochi e app per mobile disponibile sullo store per dispositivi Android. Honkai: Star Rail si è aggiudicato il premio come miglior titolo dell'anno, mentre Imprint: Learn Visually è stata decretata come l'app con maggiori preferenze.

Honkai: Star Rail è il GDR con combattimenti a turni free-to-play lanciato lo scorso aprile da Hoyoverse, la casa dietro anche a Genshin Impact. Capace di incassare 500 milioni di dollari in soli tre mesi, chiaramente è stato uno dei giochi più popolari su mobile e dunque uno dei candidati più quotati per la vittoria ai Google Play Awards. Oltre al premio come miglior gioco del 2023 su mobile, ha conquistato anche quelli come migliore storia e miglior titolo per tablet.

Tra i giochi premiati troviamo anche l'italiano Vampire Survivors, che dopo il successo riscosso su PC e Xbox, ha ottenuto anche il premio come miglior Indie su mobile.