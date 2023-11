Final Fantasy 7 Ever Crisis, annunciata la data di uscita su Steam

Come spiegato nella nostra recensione di Final Fantasy 7 Ever Crisis , al netto di un'operazione interessante e che potrebbe fare gola a molti fan dell'epopea di Cloud e compagni, purtroppo il ritmo della narrazione viene ostacolata dal sistema di progressione, che include fin troppo meccaniche gacha e di farming.

L'annuncio era nell'aria ed è finalmente arrivato: Square Enix ha svelato che Final Fantasy 7 Ever Crisis debutterà su PC via Steam il 7 dicembre 2023 .

I bonus per i nuovi giocatori

In precedenza Square Enix ha svelato che i nuovi giocatori di Final Fantasy 7: Ever Crisis riceveranno una serie di bonus al primo log-in, che includono 3.000 Blue Crystals (valuta premium per ottenere varie risorse utili), un ticket per ottenere un'arma 5 stelle garantita, 30 Draw Ticket e vari oggetti rari e utili per iniziare nel migliore dei modi il gioco.

Sono stati svelati anche i requisiti di sistema minimi e raccomandati, che risultano sicuramente abbordabili anche da configurazioni che hanno diversi anni sulle spalle data la natura mobile del titolo.