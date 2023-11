Final Fantasy 7 Ever Crisis: aperta la pagina di Steam, presto la data di uscita

Square Enix ha aperto la pagina ufficiale di Steam della versione PC di Final Fantasy 7: Ever Crisis, promettendo novità in tempi brevi per quanto riguarda la data di uscita, che ormai dovrebbe essere imminente.

Se siete interessati potrete raggiungere la pagina a questo indirizzo. Oltre a immagini e descrizione, è presente anche un annuncio che svela quali bonus otterranno i giocatori PC al primo log-in: 3.000 Blue Crystals (valuta premium molto utile per ottenere varie risorse utili), un ticket per ottenere un'arma 5 stelle garantita, 30 Draw Ticket, un Gear Voucher, 2 set di Jumstart Item, 2 Zweihander da cinque stelle, una "Apology in Hell" a cinque stelle. Insomma, un pacchetto di oggetti utile per iniziare al meglio.