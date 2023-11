NVIDIA Shield TV Pro con un mese gratis a GeForce Now Ultimate in offerta per il Black Friday

In occasione del Black Friday , NVIDIA ha lanciato un'interessante promozione a tempo limitato per NVIDIA Shield TV Pro , che potrete acquistare a prezzo scontato per un periodo limitato di tempo con annesso un mese di abbonamento gratis al servizio cloud gaming Ge Force Now Ultimate.

Che cos'è NVIDIA Shield TV Pro?

Per chi non lo sapesse, NVIDIA Shield TV Pro è un dispositivo di streaming multimediale che permette di guardare film, serie TV, sport in 4K HDR con Dolby Vision e Dolby Atmos grazie a servizi come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video altro ancora. Il dispositivo inoltre migliora i contenuti HD in 4K tramite upscale con IA avanzato, supporta l'audio lossless e ha Google Assistant integrato ed compatibile con Google Home e Amazon Echo.

Nvidia Shield TV Pro ha un processore NVIDIA Tegra X1+, 3GB, 16 GB di memoria interna espandibile con USB, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, HDMI e due porte USB 3.0. Permette anche di accedere al servizio GeForce Now e di giocare in streaming a oltre 1.500 giochi per PC.

Che ne pensate, approfitterete della promozione proposta da NVIDIA?