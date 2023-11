Samsung Galaxy S24: data d'uscita e presentazione trapelano in un leak prima dell'annuncio

Dal sito coreano The Elec trapelano informazioni sulla possibile data d'uscita e sulla presentazione di Samsung Galaxy S24, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della compagnia: il nuovo smartphone flagship dovrebbe arrivare tra non molto, con annuncio previsto per il 17 gennaio e uscita per il 30 gennaio 2024.

Naturalmente va tutto preso come una voce di corridoio, in attesa di conferma ufficiale da parte di Samsung, ma la fonte si è dimostrata corretta in alcuni casi precedenti, dunque prendiamo in considerazione la possibilità che il nuovo smartphone di punta della compagnia possa essere presentato e lanciato tutto nel mese di gennaio 2024.

In base a quanto riferito da The Elec, tutto dovrebbe dunque svolgersi nel giro di un paio di settimane all'inizio dell'anno, con uno scarto veramente breve tra la presentazione e l'arrivo sul mercato, che giungerebbe forse prima del previsto.