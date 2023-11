PS Plus Premium: Baldur's Gate 3 e Gollum sono i nuovi giochi in prova gratuita a tempo

Gli abbonati a PlayStation Plus Premium potranno prendere parte a due nuove prove gratuite all'interno dei titoli in trial presenti nel servizio: si tratta di Baldur's Gate 3 e di The Lords of the Ring: Gollum, che verranno presto aggiunti al catalogo.

Non c'è stato ancora un annuncio ufficiale al riguardo, ma secondo il solito account Twitter PlayStation Game Size, affidabile fonte per quanto riguarda tutte le novità relative al database di PlayStation Store e PSN in generale, entrambi i giochi possono già essere provati attraverso il periodo di trial gratuito disponibile nell'abbonamento PlayStation Plus Premium.

Per la precisione, per quanto riguarda Baldur's Gate 3 si tratta di una prova estesa di 3 ore, con la possibilità poi di trasferire salvataggi e progressi nella versione completa del gioco, nel caso si decidesse per l'acquisto, mentre The Lords of the Ring: Gollum può essere provato per un'ora.