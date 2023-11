PS Plus Premium, 11 nuovi giochi in Versione di prova per PS4 e PS5 aggiunti a novembre 2023

Tra i nomi più interessanti troviamo probabilmente Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion , versione rimasterizzata del gioco per PSP della saga di Final Fantasy 7. Con l'avvicinarsi di Final Fantasy 7 Rebirth, poter provare e magari comprare questo capitolo che fa da prequel all'intera vicenda potrebbe essere di grande interesse per molti.

Sono ora disponibili nuovi giochi in versione di prova gratuita per chi è abbonato a PS Plus Premium su PS4 e PS5 . I videogiochi aggiunti alla lista sono i seguenti:

PS Plus Premium, il terzo "gradino" del servizio PlayStation

Zack in Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion, una delle aggunte del PS Plus Premium

Ricordiamo che PS Plus Premium è la versione di livello massimo del servizio in abbonamento per PlayStation. Oltre a includere tutti i vantaggi di PS Plus Essential e PS Plus Extra, Premium permette di sfruttare le versioni di prova di giochi scelti da Sony e dai rispettivi editori.

Inoltre, PS Plus Premium permette anche di giocare in cloud e accedere al catalogo di giochi Classici.