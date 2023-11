Il 'Re delle criptovalute' è stato condannato per frode: rischia fino a 110 anni di carcere

L'uomo un tempo conosciuto come "il re delle criptovalute", Sam Bankman-Fried, è stato dichiarato colpevole di frode e riciclaggio di denaro a New York. Il processo, durato un mese, ha visto ex colleghi, amici e persino l'ex partner di Bankman-Fried testimoniare contro il magnate delle criptovalute, arrestato l'anno scorso alle Bahamas in seguito al fallimento della sua società di trading FTX.

Bankman-Fried sarà condannato il 28 marzo del prossimo anno e rischia decenni di carcere. La giuria lo ha giudicato colpevole di aver mentito a investitori e finanziatori sullo stato delle finanze di FTX (la società è crollata con un buco di 8 miliardi di dollari nei conti) oltre a sette capi d'accusa di frode e riciclaggio di denaro, per i quali Bankman-Fried si era dichiarato non colpevole.

Cinque delle accuse prevedono una pena detentiva massima di 20 anni, mentre le altre due hanno un massimo di cinque anni. La pena massima potenziale è di 110 anni e, sebbene sia improbabile che venga applicata, Bankman-Fried rischia di finire dietro le sbarre per diversi decenni. Bankman-Fried potrebbe subire un secondo processo per altre accuse e il giudice ha chiesto ai pubblici ministeri di confermarlo entro febbraio del prossimo anno, prima della sentenza.