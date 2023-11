Capire Roblox oggi: è molto più Facebook che PlayStation

A metà degli anni Duemila gli adolescenti, appena tornati da scuola, aprivano MSN Messenger, perché era lì che le persone che frequentavano si sarebbero trovate: dopo pranzo, dopo cena, persino in nottata. Oggi quella stessa cosa viene fatta in un altro posto virtuale: Roblox , che è diventato il nuovo punto di ritrovo virtuale per milioni di giovanissimi. Come MSN Messenger non serve un numero di telefono: ci si scambia il nome utente e lì si inizia a parlare. Davanti (anzi: nel bel mezzo) di un'esperienza virtuale: davanti a un concerto o a una riproposizione di Squid Game.

Cos'è Roblox oggi

Oggi Roblox vive in un limbo. Nel senso che non è niente di ciò che c'è stato prima nei videogiochi; ma non è nemmeno, per ora, ciò che vorrebbe diventare nel futuro. Chi cerca nel suo rapporto annuale - che elenca i risultati finanziari, i rischi e altre informazioni da comunicare agli enti statunitensi - troverà una descrizione molto particolare: "[...] una piattaforma di co-esperienza umana gratuita". Poi, più avanti: "Insieme, gli utenti [su Roblox] giocano, imparano, comunicano, esplorano ed espandono le loro relazioni in milioni di mondi digitali 3D che sono interamente creati dagli utenti, costruiti dalla nostra comunità di milioni di creatori e sviluppatori attivi".

Qui si arriva subito a un punto molto importante nel provare a intendere Roblox: ossia che va molto più nella direzione di un social network come Facebook che di una piattaforma per videogiochi come PlayStation. In una recente intervista rilasciata durante la Code Conference, l'amministratore delegato di Roblox, David Baszucki, ha detto che ciò che sta facendo Roblox riguarda "il futuro della comunicazione". Riferendosi a come si sia passati dalle lettere al telegrafo e poi ancora al telefono, "pensiamo semplicemente che sia inevitabile che ci sia un ulteriore passaggio generazionale, che è la comunicazione immersiva 3D, che sia giocare insieme, che sia provare a diplomarsi insieme nel mezzo del Covid, che sia una simulazione dei nostri uffici di Roblox all'interno di Roblox".

L'obiettivo è di quelli enormi: arrivare a un miliardo di persone.

Sembra uno di quegli obiettivi aspirazionali a cui le società puntano quando si quotano in borsa, per titillare l'interesse degli investitori: e sicuramente in parte lo è, come quando Microsoft afferma che ci sono tre miliardi di persone nel mondo che giocano ai videogiochi. Ma se consideriamo che ci sono quasi 4 miliardi di persone che ogni mese si connettono a Facebook e Instagram, l'idea che Roblox voglia attirare una nuova generazione in un mondo tridimensionale non è poi così folle. Forse non sarà il miliardo di persone che usa come se fosse un mantra, ma lo spazio di crescita - se intendiamo Roblox, appunto, come un social network - c'è eccome.

Per farlo servirà, come già viene spesso fatto, allargarsi rispetto ai videogiochi, abbracciando le esperienze virtuali più in generale. "I videogiochi sono una parte [di Roblox], al fianco dei concerti e del lavoro collaborativo", ha puntualizzato Baszucki.

Presto gli utenti potranno persino avviare delle videochiamate usando i loro avatar di Roblox e inserirli in un ambiente virtuale.

La pluralità di esperienze è l'aspetto più evidente di Roblox, all'interno di cui si può trovare un mondo creato a tema Valentino Rossi o FIFA oppure esperienze di marchi come Lavazza e Wimbledon o, ancora, persino vedere in anteprima le puntate di alcune serie animate come Sonic Prime.

L'idea è semplice tanto quanto estraniante per un pubblico tradizionale: entri in Roblox, fai cose in Roblox, chiacchieri in Roblox. Roblox è mezzo e non fine dell'interazione.