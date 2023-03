Roblox: Valentino Rossi ha lanciato il suo mondo virtuale, Moto Island

Lo studio VR46 Metaverse ha annunciato il lancio di Moto Island - The Official Valentino Rossi Experience su Roblox. Sostanzialmente l'ex campione di motociclismo sbarca con un suo mondo nel metaverso più amato dai bambini.

Moto Island - The Official Valentino Rossi Experience viene descritta come un'adrenalinica esperienza multiplayer online, ambientata in un mondo aperto coloratissimo completamente dedicato alle corse motociclistiche.

Naturalmente è stato scelto Roblox per il lancio di Moto Island per la sua altissima diffusione in tutto il mondo, con più di 5,8 milioni di giocatori giornalieri. Stando a quanto abbiamo potuto apprendere dalla descrizione ufficiale, "Moto Island si basa su due valori fondamentali: l'accessibilità e la personalizzazione dell'esperienza, con l'obiettivo di trasmettere in modo autentico lo spirito competitivo degli sport motoristici."

Valentino Rossi, 9 volte campione del mondo, ha dichiarato in merito: "Ci tenevo fortemente a creare un'esperienza di questo tipo, per tutti i fan dei motori e non solo: con Moto Island vogliamo davvero portare questo sport ad un altro livello, avvicinando anche i giocatori più giovani al mondo del motorsport. Interagire e comunicare con i miei fan è sempre stato un aspetto fondamentale durante tutta la mia carriera ed è davvero emozionante poterlo fare anche con gli utenti di Roblox attraverso questa esperienza."

Un'immagine di Moto Island - The Official Valentino Rossi Experience

Moto Island è un vasto open world che si articola fra città, campagne, cime innevate, strade sull'oceano, foreste e, naturalmente, circuiti che permettono agli utenti di gareggiare e mettersi alla prova con una delle migliori esperienze motoristiche su Roblox. All'interno di Moto Island si trovano decine di moto con tantissimi potenziamenti e miglioramenti estetici per il proprio avatar, tra cui contenuti brandizzati come tute, caschi, magliette e tanto altro.

Jean Claude Ghinozzi, il CEO di VR46 Metaverse, ha dichiarato in merito a Moto Island: "La release di Moto Island costituisce una tappa fondamentale nella timeline dei contenuti di VR46 Metaverse per il 2023. Abbiamo scelto di coinvolgere Dubit, uno dei più quotati sviluppatori a livello globale, per consegnare ai giocatori un'esperienza immersiva e senza compromessi". Questa esperienza segna ufficialmente l'ingresso della società nei metaversi, con l'obiettivo di offrire agli utenti un mondo in continuo sviluppo nei mesi a venire e creare valore per i fans e per i partner che sceglieranno di farne parte.