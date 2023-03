The DioField Chronicle: aggiornamento 1.2.0 disponibile, con una nuova storia e una modalità extra

Square Enix ha lanciato l'aggiornamento 1.2.0 di The DioField Chronicle, che aggiunge alle versioni PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch e PC del gioco una grande quantità di nuovi contenuti, tra i quali una nuova storia, incentrata sul personaggio di Waltaquin Redditch, e una nuova modalità.

Nei panni di Waltaquin Redditch i giocatori potranno provare cinque nuove missioni e due sotto missioni, oltre a esplorare il Basement (che funge da accampamento). Inoltre, le scelte della nostra saranno tracciate dal sistema Mind Map e lei potrà combattere con un nuovo tipo di armi, i Magic Tome, che danno accesso alle abilità Necromancy e Necrotiem con cui creare cavalieri scheletrici e trasformare le altre unità in draghi scheletrici.

Tra le altre aggiunte spiccano la modalità New Game Plus, con tutti i nemici e i livelli adeguati alla nuova sfida. Ci sono anche la difficoltà Very Hard e un nuovo boss, chiamato Behemoth, per aumentare ulteriormente la sfida. Considerate che Behemoth viene definito come il nemico in assoluto più potente del gioco. Se vi interessa, c'è anche un trailer che illustra tutte le novità:

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere la recensione di The DioField Chronicle.