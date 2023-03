Neon White su Xbox classificato dall'ESRB: è in arrivo, forse su Game Pass?

Neon White sembra essere in arrivo su Xbox Series X|S e Xbox One nel prossimo periodo, considerando che il gioco è stato classificato per tali piattaforme sull'ESRB, ovvero l'ente di classificazione dei videogiochi per fasce d'età in Nord America.

Solitamente, è un indizio piuttosto esplicito sul successivo rilascio dei giochi, anche se rimane sempre un margine di dubbio o di errore sui cataloghi di tali organizzazioni, dunque rimaniamo in attesa di eventuali comunicazioni o annunci ufficiali al riguardo.

Non è la prima volta che emergono possibili indizi su Neon White per Xbox ma, in questo caso, la questione sembra un po' più tangibile, vista la catalogazione specifica. Il gioco rimane un forte candidato ad essere inserito all'interno di Xbox Game Pass, cosa che rimane un sospetto fondato.

Si tratta di un titolo indie molto particolare, che troverebbe una collocazione perfetta nel catalogo su abbonamento di Microsoft. Essendo inoltre uscito in precedenza su altre piattaforme, un suo lancio direttamente nel catalogo di Game Pass incrementerebbe l'appetibilità del titolo su Xbox.

In ogni caso, restiamo in attesa di eventuali informazioni al riguardo, nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di Neon White, uno degli indie che hanno maggiormente convinto nel corso del 2022.