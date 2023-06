Roblox consente ora di creare contenuti per adulti

Roblox ha effettuato un cambiamento al regolamento interno, consentendo ora di creare contenuti destinati anche a un pubblico adulto, nella classificazione "17+", in particolare per quanto riguarda eventuale violenza presente nei mini-game.

Finora, Roblox consentiva al massimo di creare contenuti riferiti alla fascia di pubblico "13+", oltre ovviamente a quelle di età inferiore, ma attraverso un nuovo annuncio sul blog ufficiale questa regola è cambiata. Per poter creare contenuti destinati al pubblico 17+ e per potervi accedere è comunque possibile effettuare un login che certifica di essere della giusta età per fruire di tali contenuti.

Secondo quanto riferito nelle nuove linee guida, i contenuti 17+ potrebbero contenere "violenza intensa, sangue realistico, humor crudo, temi romantici, gioco d'azzardo non giocabile e presenza di alcool". Il cambio di regolamento è arrivato in seguito a delle variazioni rilevate sulla demografia del pubblico.

"Il gruppo demografico in più rapida crescita per Roblox sono gli utenti tra 17 e 24 anni", si legge nella comunicazione della compagnia, "con il 38% dei nostri utenti attivi giornalieri che ha più di 17 anni". La possibilità di creare contenuti per chi ha tale età è vista dunque come "un'evoluzione naturale", a quanto pare.