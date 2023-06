Final Fantasy potrà diventare uno sparatutto in futuro? Square Enix non lo esclude

Final Fantasy 16 è quasi arrivato e si tratta di un capitolo alquanto diverso dallo stile tipico della saga. La verità però è che Final Fantasy è cambiato spesso passando dai turni classici, all'ATB per poi diventare un MMO, un action con pausa tattica, un open world o un gioco d'azione più lineare completamente in tempo reale. In futuro potrebbe magari cambiare ancora di più e diventare uno sparatutto? Square Enix non lo esclude.

Parlando con Bloomberg, il vicepresidente di Square Enix Yoshinori Kitase ha affermato che i fan di Final Fantasy si aspettano che ogni nuovo gioco presenti nuovi personaggi, nuove trame e persino nuove meccaniche. L'unico requisito, secondo Kitase, è che il gioco abbia dei cristalli come parte della sua narrazione. I cristalli sono tipicamente contesi dalle fazioni del gioco a causa del potere che possiedono. Questo potrebbe spiegare perché il veterano di Final Fantasy non avrebbe problemi a trasformare un futuro gioco della saga in uno sparatutto in prima persona, come Call of Duty: a suo parere ciò che definisce Final Fantasy non è il genere.

Al tempo stesso, però, ammette che faticherebbe a pensare a Final Fantasy in un modo molto diverso rispetto a quel che è oggi. "La mia immaginazione ha davvero dei limiti", ha detto. "Quindi è davvero fantastico avere a bordo una nuova generazione di creatori".

Il produttore di Final Fantasy 16, Naoki Yoshida, ha persino sottolineato scherzosamente che, nonostante le differenze di tecnologia, epoca, tono e genere, Call of Duty parla di "questo piccolo gruppo di persone che va in giro a salvare il mondo - è molto in stile Final Fantasy".

Questa libertà creativa non è però esente da problemi, ovvero potenziali scontri con le aspettative dei fan, soprattutto da parte dei giocatori che si aspettano che Final Fantasy abbia uno specifico gameplay e abbia un certo stile visivo. In effetti, Yoshida ha ammesso che Square Enix non ha sempre avuto successo quando si è allontanata da quello che molti ritengono essere il modus operandi standard di Final Fantasy, citando come esempi la prima versione di Final Fantasy 14 e anche Final Fantasy 15. Noi aggiungeremmo anche che Final Fantasy The First Soldier ha già tentato la via degli sparatutto (precisamente battle royale) e ha fallito.

Per il momento dobbiamo comunque solo preoccuparci delle novità di Final Fantasy 16. Ad esempio, i fan adorano la funzione Active Time Lore, la vogliono in tutti i giochi.