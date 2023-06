Final Fantasy 16: i fan adorano la funzione Active Time Lore, la vogliono in tutti i giochi

Final Fantasy 16 sarà disponibile tra pochi giorni, ma i fan hanno già avuto la possibilità di provare il videogioco grazie alla demo. In generale, abbiamo già visto che questa versione di prova ha convinto vari giocatori, ma ora spunta anche un nuovo dettaglio: gli utenti stanno adorando la funzione Active Time Lore. Questa permette di mettere in pausa il gioco in qualsiasi momento, sia che si trovino nel bel mezzo dell'esplorazione, del combattimento o di un filmato, per vedere quella che è essenzialmente una mappa mentale della lore, dei personaggi e dei luoghi importanti per quella sezione dell'avventura.

"Active Time Lore è la migliore implementazione di un diario di gioco che abbia mai visto in un titolo di azione e avventura", ha commentato l'utente di Reddit beholdthebean. "È una cosa così piccola, ma ha fatto davvero la differenza nel guidarmi attraverso la storia del gioco senza essere troppo goffa e opprimente".

Active Time Lore, a suo dire, "fornisce solo le parti che sono rilevanti e concomitanti con lo scenario di gioco e persino con gli intermezzi, il che significa che posso recuperare velocemente e imparare il contesto di certe informazioni o dialoghi in un attimo", ha aggiunto beholdthebean.

Un altro utente, tale Duke_Silver1987, è d'accordo: "Non molti giochi al giorno d'oggi cercano di implementare caratteristiche che dovrebbero essere incluse in ogni gioco. Tuttavia, l'Active Time Lore dovrebbe essere lo standard dell'industria d'ora in poi. Per una persona che ama la storia ma che di tanto in tanto si distrae, questa funzione è stata fantastica. Interrompere un filmato per conoscere la storia di un personaggio secondario aggiunge davvero una certa profondità. Inoltre, il testo cambia al volo quando la storia cambia".

In generale, i fan stanno apprezzando molto questa funzione che pare ben implementata. Ovviamente si tratta di opinioni basate unicamente sulla demo: dovremo vedere se la versione completa di Final Fantasy 16 saprà utilizzare l'Active Time Lore sempre nel modo migliore.

Di certo Square Enix sta puntando molto su questo gioco e la cura è massima. Anche le campagne marketing sono molto interessanti, come ad esempio quella della Torre di Londra.