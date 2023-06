Tower of Fantasy, trailer annuncia la data di uscita su PS5 e PS4

Tower of Fantasy ha una data di uscita ufficiale su PS5 e PS4, rivelata dal team di sviluppo con un trailer: il gioco sarà disponibile gratuitamente sulle console Sony a partire dal prossimo 8 agosto, dunque l'attesa sarà breve.

Annunciato al PlayStation Showcase, Tower of Fantasy per PS5 e PS4 è un interessante action RPG free-to-play in stile anime già disponibile su PC, ambientato su di un mondo alieno che i superstiti della razza umana stanno cercando di colonizzare.

Al lancio su PlayStation Store sarà possibile non solo scaricare gratis la versione base di Tower of Fantasy, ma anche acquistare eventualmente tre differenti edizioni dal prezzo di 10,99€ (standard), 49,99€ (deluxe) e 99,99€ (ultimate), caratterizzate dalla presenza di diversi contenuti extra in-game.

La versione PS5 del gioco supporterà le caratteristiche del controller DualSense per offrire un'esperienza più coinvolgente, dal feedback aptico ai trigger adattivi, ma utilizzerà anche il microfono integrato per comunicare con i propri compagni di squadra.