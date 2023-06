Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster: data di uscita su Nintendo Switch e nuovo trailer

Bandai Namco ha annunciato oggi la data di uscita di Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster, la raccolta che include le versioni rimasterizzate di Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean e Baten Kaitos Origins. Sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 15 settembre 2023.

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer con sottotitoli in italiano, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Per chi non li conoscesse, parliamo di due capisaldi del genere dei giochi di ruolo giapponesi usciti su Game Cube circa 20 anni fa. Con questa raccolta rimasterizzata i due titoli resteranno fedeli agli originali, presentando allo stesso tempo diversi aggiornamenti grafici e altri aggiornamenti per rendere l'esperienza di gioco più divertente e accessibile. In particolare su Switch troveremo la risoluzione 1080p (con la console collegata al TV) a 30 fps.

Per quanto riguarda le funzionalità aggiuntive troviamo:

Possibilità di disattivare gli incontri casuali

Possibilità di KO istantaneo per i nemici, eliminabili con un singolo colpo

Velocità di gioco: possibilità di impostare tre opzioni (100%, 200% e 300%)

Velocità della battaglia: possibilità di impostare tre opzioni (100%, 200% e 300%)

Possibilità di semplificare la rappresentazione dei risultati della battaglia

Auto-batte: opzione per eseguire i combattimenti in maniera automatica

Che ne pensate, questa raccolta rimasterizzata da dei due Baten Kaitos vi interessa? Fatecelo sapere nei commenti.