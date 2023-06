Final Fantasy 16: alla Torre di Londra è esposta la replica di Invictus, l'arma del protagonista

Square Enix sta facendo le cose in grande per il lancio di Final Fantasy 16 e, oltre alle impressionanti pubblicità a Tokyo, ha realizzato qualcosa di meno tipico ma non per questo poco interessante: una replica della spada Invictus di Clive - il protagonista - esposta alla Torre di Londra. La mostra, che sarà aperta al pubblico, vedrà la spada esposta vicino ad autentiche armature indossate dai reali britannici.

"È emozionante vedere che la storica forma d'arte dell'artigianato della spada continua a prosperare nello spazio dei videogiochi e quale modo migliore di celebrarla se non esponendo questa spada esclusiva di Final Fantasy 16 accanto alla collezione di armi e armature della Royal Armouries?", ha dichiarato Emma Mawdsley, custode della Tower Armouries.

"Siamo sempre alla ricerca di modi per coinvolgere nuovo pubblico con le nostre collezioni nei tre siti del Museo, quindi siamo molto entusiasti di dare il benvenuto ai fan del franchise e ai giocatori alle Royal Armouries nella Torre di Londra".

La spada è stata creata dal fabbro Tod Todeschini. "Square Enix mi ha sfidato a portare in vita la spada di Final Fantasy 16 dal mondo digitale a quello reale", ha spiegato Todeschini, "quindi il primo e più grande compito è stato quello di capire come realizzarla nella realtà. Sapevo fin dall'inizio che non sarebbe stata una spada ordinaria e che sarebbe stata impegnativa sotto tutti i punti di vista, ma sono molto soddisfatto della spada finita e orgoglioso del fatto che sarà disponibile per i fan insieme alla collezione della Royal Armouries nella Torre di Londra".

Come già detto, non si tratta dell'unica campagna di marketing dedicata a Final Fantasy 16: a Tokyo vi sono dei bellissimi dipinti e anche un cartellone 3D.