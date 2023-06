Final Fantasy 16: fenomenali dipinti basati sugli Eikon e un cartellone 3D, eccone video e immagini

Square Enix ha commissionato dei dipinti per Final Fantasy 16 basati sugli Eikon e sulle battaglie che vedremo nel gioco. Si tratta di una serie di dipinti di alta qualità, proposti a Tokyo. Inoltre, ha realizzato una pubblicità 3D per un cartellone.

Delle sei battaglie tra Eikon mostrate, tre hanno come protagonista Ifrit, un Eikon di fuoco già più volte utilizzato all'interno della saga di Final Fantasy. Gli schermi di Shibuya sono digitali e mostrano in sequenza filmati del gioco e una progressione in stile time lapse dei dipinti, così da vedere in che modo sono stati realizzati.

Presso Cross Shinjuku Vision nel quartiere Shinjuku di Tokyo inoltre vi è un cartellone con effetto 3D che mostra in modo epico uno scontro tra Eikon. Potete vedere il tutto nel video qui sotto o nelle immagini poco sotto.

Le esposizioni artistiche di Shibuya e Umeda sono già in corso e dureranno fino al 25 giugno, mentre quella di Tenjin Station sarà dal 21 al 27 giugno e gli Eikon si combatteranno a Shinjuku fino al 2 luglio. Final Fantasy 16 uscirà per PlayStation 5 il 22 giugno.

Parlando invece più specificatamente di Final Fantasy 16 e come sia stato realizzato, il doppiatore di Clive si apre e ammette che "questo gioco mi ha salvato la vita".