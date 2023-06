Marathon: tantissimi dettagli di gameplay da un report, Bungie vorrebbe il 'live service definitivo'

Tom Henderson, tramite Insider Gaming, ha proposto un nuovo lungo report dedicato a Marathon, lo sparatutto live-service di Bungie, parlando del loop di gameplay, della progressione e non solo.

Marathon, come spiega Henderson, è uno sparatutto "a estrazione" a tre giocatori. Ci saranno però anche modalità per coppie o per singoli giocatori, ma si dovrà comunque affrontare team più grandi. Una delle funzioni potenzialmente più "controverse" pare essere il sistema di ossigeno: tutti i giocatori hanno una quantità di ossigeno limitata che funziona in pratica come un conto alla rovescia. Se finisci l'ossigeno, subisci danni. Altro ossigeno può essere trovato nel corso del match oppure acquistato con valuta in-game prima di iniziare la partita.

L'ossigeno è anche legato a un sistema di ferite. In Marathon ci saranno diversi modi di farsi male con conseguenti diversi effetti. Henderson fa anche un esempio: se si viene colpiti al fianco si perde ossigeno più rapidamente, mentre se si viene colpiti in testa lo schermo si annebbia a intervalli.

Marathon proporrà poi un sistema di abilità e perk, che permettono di ottenere alcuni vantaggi, come ad esempio un minor uso di ossigeno, movimento più veloce in acqua, la possibilità di vedere meglio i nemici e non solo. Nel report si afferma che le abilità sono molto potenti e cambiano il modo di giocare. Questi vantaggi si sbloccherebbero man mano che si prosegue.

Henderson spiega anche che l'obiettivo di Bungie con Marathon è di creare "il gioco live service definitivo" con tempi di caricamento minimi (si parla di meno di dieci secondi per ogni match). Per aumentare la rigiocabilità, si spiega che ogni mappa (per il momento sono tre, ma non per forza saranno tutte pronte al lancio) avrà tanti segreti da esplorare. Henderson presume anche che nuovi contenuti/segreti saranno aggiunti di stagione in stagione.

Infine, viene il report presenta quello che sarebbe il loop di gioco di Marathon:

Scegli le missioni da completare durante i match

Compra/scegli l'equipaggiamento e le abilità

Entra in un server

Cerca bottino / Completa missioni / Esplora e trova segreti

Estrazione

Spendi i PE per potenziarti

Ripeti

Per il momento, Marathon ha la morte definitiva (permadeath), ma non totale: il bottino (armi, artefatti, moneta) si perde, mentre gli "impianti" si perdono solo alle volte e le abilità/perk non possono essere perse. In questo modo vi è comunque sempre una progressione.

Ripetiamo che si tratta di un report, non di informazioni ufficiali. Henderson è un leaker noto e affidabile, ma ovviamente parliamo di un gioco in fase di sviluppo. È possibile che le informazioni da lui indicate siano corrette al momento della scrittura, ma che nel corso del tempo Bungie decida di cambiare qualcosa di Marathon, che per il momento non ha nemmeno una data di uscita.

Parlando invece di informazioni ufficiali, sappiamo che lo stile del gioco di Bungie è "realismo grafico": ecco le fonti di ispirazione.