Final Fantasy 16 contiene circa 100 quest secondarie

Sembra che Final Fantasy 16 sia decisamente ricco di contenuti, considerando che contiene circa 100 quest secondarie al di là della storia principale, in base a quanto riferito dal creative director, Kazutoyo Maehiro, in un'intervista pubblicata da Famitsu.

La quantità di cose da fare all'interno del nuovo gioco Square Enix era già emersa in precedenza, considerando che sembra durare circa 70-90 ore per completarlo in maniera totale, ma all'interno di questo quantitativo di ore sembra che buona parte sia da attribuire alle quest secondarie.

Secondo Maehiro, attraverso una traduzione non ufficiale, pare che il quantitativo di quest al di fuori della linea principale sia di circa un centinaio: ovviamente si tratta di vedere quale sia l'effettivo spessore di queste missioni, considerando che buona parte potrebbero essere elementi piuttosto marginali del gameplay, ma è comunque un dato indicativo dell'ampiezza di Final Fantasy 16.

D'altra parte, il gioco era inizialmente previsto uscire su due dischi, a riprova di questa notevole dimensione, salvo poi riuscire ad essere compresso in uno solo. In ogni caso, le dimensioni di download e installazione sono comunque generose, sebbene meno gargantuesche di quanto fosse emerso in un primo momento.