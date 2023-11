Huawei lancerà sul mercato un visore per la realtà aumentata in competizione con Apple Vision Pro

Non sappiamo ancora molto sul dispositivo di realtà aumentata di Huawei, ma è plausibile ipotizzare che, al fine di competere con Apple Vision Pro, alimentato da un processore M2 e un coprocessore R1, Huawei si troverà nella necessità di sviluppare una soluzione analoga sul versante SoC.

In un moto parallelo a Samsung, Huawei ha intrapreso la strada degli headset, esplorando la categoria e aspirando a superare il progetto Apple con una propria controparte, presumibilmente caratterizzata da un prezzo più accessibile per suscitare l'interesse dei consumatori.

Mercato crescente

La rivalità commerciale tra Apple e Huawei assume in parte anche una dimensione concettuale, legata ai rispettivi paesi d'origine

Rimangono dubbi riguardo la quantità di esemplari che vedranno la luce del primo headset a realtà aumentata sviluppato da Huawei.

Nel caso di Samsung, è emerso come si stiano producendo solamente 30.000 unità di un simile visore.

Pertanto, si potrebbe ipotizzare che Huawei intraprenda una produzione di dimensioni analoghe, a meno che la domanda per gli headset AR non registri un incremento considerevole.

In questo contesto dinamico, suscita particolare interesse l'attesa di ulteriori dettagli sul nome ufficiale e sulle specifiche tecniche che ad oggi mancano.

L'evoluzione del caso sarà attentamente seguita, ma bisogna riconoscere che nonostante le incertezze, tali indiscrezioni delineano un quadro di crescente competizione nel settore dei visori a realtà aumentata.

Ed evidenzia anche come Apple, ancora prima del lancio effettivo del suo prodotto, abbia saputo stimolare il mercato e generare una salutare sfida.