Baldur's Gate 3 avrà performance migliori anche su PC e PS5 grazie al lavoro svolto su Xbox

Nonostante l'enorme successo raggiunto, Larian Studios continua a lavorare attivamente su Baldur's Gate 3 cercando di arricchirlo e migliorarlo progressivamente, e a quanto pare il lavoro svolto su Xbox garantirà ulteriori miglioramenti alle performance anche su PC e PS5.

Questo è quanto riferito dal solito Michael Douse, director of publishing sempre molto attivo sui social, che in un paio di post su X ha spiegato il grande lavoro svolto in particolare con la Patch 5 e quello che sta avvenendo dietro le quinte anche in seguito a quanto fatto per Xbox.

"La Patch 5 è veramente valida, abbiamo passato tutto il giorno a parlare con gli sviluppatori e gli altri per ripassare tutto", ha riferito Douse, "Sono tutti molto orgogliosi dei cambiamenti, un sacco di questi erano riferiti a problemi piuttosto difficili da risolvere. È una cosa particolare vedere così tante persone così impegnate a perfezionare ulteriormente l'esperienza dopo il lancio".