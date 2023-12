Baba Is You, il creatore pubblica Mobile Suit Baba gratuitamente: presto però diventerà a pagamento

Baba Is You ha un nuovo seguito che si rifà al roguelike tattico Into The Breach. Si chiama Mobile Suit Baba e porta il nostro adorabile protagonista dagli occhi a pallino su un tabellone 8x8 in un gioco puzzle strategico con visuale dall'alto.

"Sì, il gioco è fortemente ispirato a Into The Breach di Subset Games", si legge nella descrizione del negozio, il che significa che troveremo grandi mech, movimento a turni, abilità per modificare il posizionamento di amici e nemici e qualità.

Potete trovare il gioco qui, ma sappiate che, sebbene ora sia gratuito, presto sarà messo in vendita a quattro dollari. Non è una spesa enorme, ma conviene comunque sfruttare la promozione e ottenerlo gratuitamente ora.