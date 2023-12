GTA 6: fan hanno lanciato una petizione meme per saltare il 2024 e arrivare subito al 2025

GTA 6 uscirà nel 2025, quindi c'è da attendere ancora più di un anno per poterci giocare. I fan però non vedono l'ora di farlo e hanno lanciato una petizione meme per saltare il 2024 , passando direttamente all'anno successivo.

Un anno perso

Il primo trailer di GTA 6 ha destato grande sensazione nel mondo dei videogiochi, per via della sua grafica realistica, nonché per la concretizzazione del nuovo capitolo di una delle serie più amate del mondo dei videogiochi.

Purtroppo è stato anche foriero di notizie non proprio graditissime, come il lancio nel 2025 o il ritardo della versione PC. A molti non va semplicemente di aspettare, quindi ecco arrivata la petizione meme, ossia un'immagine scherzosa che mostra come più di 23.000 persone abbiano già firmato per tagliare di netto il prossimo anno solare.

Naturalmente si tratta di un'iniziativa atta a mostrare l'attesa per GTA 6 e null'altro, ma è interessante quanta risonanza stia avendo, segno della fame generatasi spontaneamente intorno al titolo di Rockstar Games.

Per il resto vi ricordiamo che GTA 6 è stato annunciato inizialmente per PS5 e Xbox Series X/S. La versione PC sarà pubblicata in un secondo momento, probabilmente uno o due anni dopo quelle console.