PS Plus: l'annuncio dei giochi PS5 e PS4 di gennaio è vicino, ecco data e orario

Secondo la regola ormai consolidata, anche in questo caso si tratta del mercoledì prima del primo martedì del nuovo mese, giorno in cui dovrebbero essere messi a disposizione i nuovi giochi del catalogo PlayStation Plus Essential. Questo significa che i titoli PS5 e PS4 di gennaio 2024 saranno poi disponibili molto probabilmente da martedì 2 gennaio 2024. Considerando il periodo festivo, potrebbero esserci delle variazioni, ma questo sembra lo scenario più probabile, al momento.

Proprio nel giorno di Natale, vi ricordiamo che siamo vicini alla fine del mese e dunque ci troviamo ancora una volta di fronte alla domanda esistenziale su quando ci sarà l'annuncio dei nuovi giochi PS5 e PS4 di PlayStation Plus Essential, in questo caso per quanto riguarda quelli previsti nel mese di gennaio 2024 : manca pochissimo ormai, con l'annuncio previsto per questa settimana.

Quali saranno i giochi PS Plus di gennaio 2024?

PlayStation Plus, i nuovi giochi dell'abbonamento base sono in arrivo

Come sempre, non è affatto facile fare delle previsioni su quali siano i giochi in arrivo per il prossimo mese: il piano di Sony è alquanto imperscrutabile, a meno che non vi siano alcune uscite già concordate in precedenza come direttamente in arrivo nel catalogo, ma non è questo il caso.

Comunque, è abbastanza probabile che la lineup possa trapelare in anticipo attraverso un leak, come spesso è successo, prima della comunicazione ufficiale.

Trovandoci già nella settimana dell'annuncio di Sony, conviene probabilmente iniziare a tenere gli occhi aperti per qualsiasi possibile notizia o leak che potrebbe emergere nelle prossime ore online.

Ricordiamo, nel frattempo, che fino a lunedì 1 gennaio 2024 è ancora possibile scaricare i giochi PlayStation Plus di dicembre 2023, nel caso non l'abbiate già fatto. Si tratta di LEGO 2K Drive per PS4 e PS5, PowerWash Simulator per PS4 e PS5, e Sable per PS5.