Resident Evil 2: remake dell'originale lo trasforma in un FPS per PlayStation

Un fan di Resident Evil 2 , chiamato PerroAutonomo, ha realizzato un incredibile remake del gioco di Capcom trasformandolo in uno sparatutto in prima persona per la prima PlayStation . Più che altro con lo stile grafico della prima console di Sony, considerando che è traquillamente giocabile su PC.

Una demo fatta d'amore

Come specificato dall'autore, non si tratta della versione completa del gioco, ma di una grossa demo che riprende la fase iniziale, di cui vengono ricostruiti tutti i momenti con una grandissima cura. Notevole il fatto che si tratti di un remake del titolo originale, non della più recente versione di Capcom.

"Questa è una demo della mia versione personale di Resident Evil 2. Non ha nessuno scopo di lucro. È stato realizzato come gesto d'arte per i fan dell'epoca." Ha spiegato PerroAutonomo, per poi aggiungere: "Tutti i diritti appartengono a CAPCOM. Il gioco è incompleto e dubito che lo terminerò in futuro. Ha numerosi difetti. È possibile giocarci usando i controlli WASD o un controller PlayStation."

Insomma, difficilmente il progetto diventerà un gioco completo. Comunque sia è davvero notevole e anche solo per questo l'autore merita plausi e supporto.

Potete scaricare il remake di Resident Evil 2 da itch.io.