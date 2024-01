Ghosts of Tsushima, Demon's Souls e altri giochi PlayStation su PC nel 2024, per un leak

La questione va presa ovviamente con delle gran pinze, considerando che proviene da 4chan e sappiamo bene quale sia l'affidabilità delle voci partite dalla board anonima per eccellenza, ma le informazioni riportate non sono certo inverosimili, visti i recenti sviluppo dell'industria videoludica.

Un presunto ex-membro di Nixxes pare abbia svelato alcuni giochi PlayStation in arrivo nel 2024 su PC, e si tratterebbe di titoli di grande interesse come Ghost of Tsushima, Demon's Souls, God of War Ragnarok e altri.

Un ex-Nixxes su 4chan?

Ghost of Tsushima potrebbe fare bene su PC

Secondo il presunto sviluppatore ex-membro di Nixxes ha riferito che i seguenti giochi PlayStation sarebbero in arrivo su PC:

The Last of Us Parte 2

God of War Ragnarok

Demon's Souls

Ghost of Tsushima

Gran Turismo 7

Il primo si riferisce probabilmente a The Last of Us Parte 2 Remastered e il suo arrivo su PC è alquanto scontato, considerando che rientra nel progetto visto già con il remake del primo capitolo, dunque ci sono pochi dubbi sul suo arrivo.

Più dubbio è l'arrivo degli altri, oltretutto tutti nel 2024, considerando anche che tra questi ci sono titoli ormai usciti da tempo su PS5. A proposito di questo, la fonte ha riferito che Demon's Souls e Ghost of Tsushima ci avrebbero messo molto tempo ad arrivare per la scarsa esperienza dei team nell'ambito dello sviluppo su PC.

La fonte ha inoltre aggiunto che Marvel's Spider-Man 2 sarebbe in arrivo su PC all'inizio del 2025. Ovviamente, prendiamo tutto come una semplice voce di corridoio assolutamente non confermata.