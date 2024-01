Avowed: la cover per Xbox Series X sarebbe notevole, secondo il progetto di un illustratore

Tra i protagonisti del recente Xbox Developer Direct 2024 c'è stato Avowed, il nuovo RPG in prima persona di Obsidian che sarà tra i protagonisti della lineup Xbox del 2024, e l'illustratore Rafael Paganotti ha voluto sperimentare la possibilità di una cover dedicata al gioco per Xbox Series X.

Si tratta del progetto per un "wrap" come quelli prodotti in maniera ufficiale da Microsoft e che abbiamo visto già in versione Starfield vari mesi fa, ma in questo caso si tratta di un progetto indipendente e non rispecchia l'effettivo arrivo di un prodotto sul mercato.



Tuttavia, si tratta veramente di un'ottima idea in base a quanto possiamo vedere: la cover in questione si basa sulla nuova illustrazione diffusa in occasione della recente presentazione al Developer Direct, una key art che è rimasta veramente impressa.