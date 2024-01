Avowed: analizziamo le novità dall’Xbox Developer Direct

Nessuno dei rappresentanti di Obsidian Entertainment si è sbilanciato in fatto di narrativa, bensì hanno mostrato il sistema di combattimento, gli ambienti che il giocatore dovrà esplorare e hanno approfondito la parte ruolistica, tra scelte e conseguenze. "Il mondo che abbiamo creato è colorato, vibrante e non ha paura di essere strano. È una delle ambientazioni più uniche di Eora e i giocatori potranno lasciare il segno sul mondo che li circonda grazie a una serie di segreti che li riguardano molto da vicino" ha aggiunto Patel.

A inaugurare l'Xbox Developer Direct appena conclusosi ci ha pensato Avowed , il nuovo gioco di ruolo fantasy di Obsidian che arriverà su Xbox Series X|S e su PC il prossimo autunno, al lancio su Game Pass. Il formato scelto dagli sviluppatori per raccontare il loro titolo è quello dell'approfondimento, che noi abbiamo analizzato con cura per cercare di carpirne tutti i segreti. "Ci siamo dati l'obiettivo di unire il fantastico con il realistico per raccontare una storia di frontiera con al centro un grande segreto e una piaga spirituale" ha detto Carrie Patel, game director di Avowed.

Tra spade e magie: il combattimento di Avowed

Il combattimento a due mani di Avowed sembra molto personalizzabile e dinamico con bacchette magiche, pistole, spade, scudi archi e frecce a disposizione del giocatore

Dopo l'introduzione, il primo argomento trattato dagli sviluppatori, e quello su di cui eravamo più curiosi, è stato il combattimento che, nelle parole di Gabriel Paramo, gameplay director di Avowed, "mescola il meglio di ciò che i titoli action hanno da offrire con le possibilità di personalizzazione e le scelta tipiche dei giochi di ruolo". Gli sviluppatori dicono di essere andati oltre l'hack and slash, perché il combattimento di Avowed sarà un misto di attacchi speciali, parate, abilità, e colpi corpo a corpo. Nei filmati abbiamo visto un'abilità usata per ridurre le distanze impugnando una spada e la possibilità di impugnare una pistola o una bacchetta magica per mano in modo da dominare ogni scenario.

Nel video, poi, si possono vedere diverse abilità magiche, tra cui una sorta di raggio traente per avvicinare a sé i nemici, una trappola di vegetazione per bloccare i più aggressivi o una prigione di energia viola che infligge danno allo sfortunato prigioniero. Sarà possibile anche congelare i nemici per frantumarli con una spada o darli alle fiamme con la cara vecchia palla di fuoco. Gli avversari mostrati sembrano piuttosto vari per abilità, ruolo, e specie: incontreremo lucertole agili e scattanti, goblin con scudi, un orso con delle protuberanze fungine, maghi curatori "da attaccare subito a causa delle loro abilità di cura", colossi con attacchi ad area e grossi ragni viola decisamente poco amichevoli.

Una delle funzioni più interessanti mostrate nell'approfondimento è certamente il sistema dei loadout. Sarà possibile, infatti, salvare diverse combinazioni di equipaggiamento per affrontare le situazioni più varie. Vediamo il personaggio passare rapidamente da un'ascia a due mani, a due bacchette magiche, a una pistola con uno scudo per poi fermarsi su un arco. "Il primo obiettivo del nostro sistema di combattimento è stato dare ai giocatori la possibilità di passare rapidamente dalle magie alle armi da fuoco e alle armi corpo a corpo, senza interruzioni e per garantire la massima libertà di scelta" conclude Paramo.

Non si è parlato di armature o oggetti, però sono state mostrate una discreta varietà di armi e di sottocategorie all'interno delle stesse. Sono state mostrate un paio di spade, che possono effettuare un attacco caricato che però lascia vulnerabili per qualche secondo, due o tre tipi diversi di pistole, uno scudo, un'ascia, un arco e almeno tre modelli diversi di bacchetta magica. Su quest'ultima arma viene posta abbastanza enfasi e si prospetta uno strumento di distruzione piuttosto versatile. Non è chiaro, tuttavia, se i diversi attacchi che abbiamo visto venire lanciati dalle bacchette dipendono dall'arma stessa o dalle abilità magiche del giocatore.