Palworld: il fenomeno di PocketPair attira polemiche sull'uso di IA generativa e plagi

Mentre continua il successo travolgente di Palworld , proseguono anche le polemiche sul team Pocketpair, accusato non solo di aver copiato diversi elementi da Pokémon ma anche di utilizzare l'IA generativa anche per il design di personaggi e altro, sebbene la questione sia tutta da verificare.

Anche l'uso di IA tra le polemiche su Palworld

È indubbio che il design delle creature di Palworld debba qualcosa a Pokémon

Da questo punto di vista, alcuni utenti di X si stanno concentrando su alcune dichiarazioni di Takuro Mizobe, CEO di Pocketpair, che ha sempre sostenuto in maniera entusiastica l'uso della generazione di immagini ed elementi artistici attraverso l'intelligenza artificiale nello sviluppo di videogiochi.

Dimostrando una notevole capacità investigativa, alcuni di questi accusatori hanno ritrovato dichiarazioni risalenti ad anni addietro da parte di Mizobe nelle quali accoglieva con favore l'uso di tali soluzioni tecnologiche e addirittura, in un caso, dimostrava come potessero essere utilizzate per generare nuovi elementi partendo dai Pokémon, per l'appunto.



A meno che non si ricorra a ingegneria inversa o quant'altro, non sarà facile dimostrare che tali soluzioni siano state usate per sviluppare Palworld, così come non sarà facile, almeno per i semplici utenti di X, imbastire un'accusa basata su prove effettive su infrazioni di copyright da parte degli autori.

Non dubitiamo che The Pokémon Company sia già sul piede di guerra, dunque è probabile che novità in questo senso possano arrivare a breve, ma nel frattempo continua il grande successo di Palworld: il gioco ha venduto 2 milioni di copie in 24 ore e ha superato 800.000 utenti contemporanei su Steam.