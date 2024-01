Palworld: fan dei Pokémon continuano a sottolineare gli elementi rubati alla serie di Gamefreak

Attualmente gli attacchi stanno servendo a poco, considerando il successo di Palworld , ma non di meno alcuni dei punti sollevati sono interessanti. In effetti alcune delle somiglianze sottolineate sono davvero innegabili, tanto da pensare che non siano casuali.

I fan dei Pokémon sono sul piede di guerra contro Palworld , chiamato non a caso il "Pokémon con le pistole", tanto che stanno compiendo delle vere e proprie indagini per sottolineare gli elementi che il gioco di Pocketpair avrebbe rubato alla celebre serie, svelando anche alcune attività non proprio cristalline dello studio di sviluppo.

Indagini

In particolare l'utente onion_mu ha pubblicato su X decine di esempi di elementi che Palworld avrebbe copiato dalla serie Pokémon.

Esempi di elementi copiati dai Pokémon

onion_mu ha poi sottolineato come Pocketpair fosse già nota per copiare spudoratamente altri giochi. Ad esempio è noto come Craftopia presenti elementi copiati da Breath of the Wild.

Detto questo, è impossibile non notare come l'industria dei videogiochi viva da sempre di "ispirazioni" ad altre opere. Per inciso, se la pratica fosse in qualche modo sanzionabile, l'industria dei tripla A chiuderebbe domani mattina. C'è comunque da stabilire se nel caso di Palworld ci siano state delle violazioni di copyright. Di questo però, se ne occuperanno nel caso gli avvocati di The Pokémon Company.

C'è infine da sottolineare che, nonostante le somiglianze, Palworld abbia un gameplay molto diverso da quello dei giochi dei Pokémon, essendo essenzialmente un survival.