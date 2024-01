Assassin's Creed 4 Black Flag: un remake potrebbe essere in sviluppo, secondo alcuni indizi

Si tratta più di una teoria che una vera e propria voce di corridoio, basata però su dettagli emersi realmente da alcuni corriculum di vari sviluppatori Ubisoft , impegnati principalmente su Skull and Bones , titolo che ha effettivamente diversi punti in comune con il celebre capitolo della serie.

C'è una voce di corridoio che sta rimbalzando in giro per l'internet in questi giorni e riguarda la possibilità che un remake di Assassin's Creed 4: Black Flag sia in sviluppo presso Ubisoft, a partire da alcuni indizi, che a dire il vero sono decisamente vaghi.

Una teoria interessante

I curriculum degli sviluppatori che menzionano il misterioso Assassin's Creed

Le testimonianze sull'esistenza di questo progetto partono più o meno da settembre 2023, dunque la questione sarebbe piuttosto recente. L'unico elemento che porta a pensare ad Assassin's Creed 4 Black Flag è il semplice collegamento logico con l'ambientazione di Skull and Bones, considerando peraltro come quest'ultimo pare sia nato proprio da una sorta di seguito o spin-off di tale capitolo.

La questione è credibile ma ovviamente va presa come una voce di corridoio assolutamente non confermata, basata esclusivamente su supposizioni, anche se questo misterioso progetto non annunciato legato ad Assassin's Creed pare sia veramente in sviluppo. Considerando che Black Flag è stato giocato da più di 34 milioni di persone, è possibile che venga preso in considerazione per un nuovo progetto di qualche tipo.