The Finals: l'Hotfix 1.5.1 risolve un grosso problema, ma un altro preoccupa i giocatori

The Finals si è aggiornato con l'Hotfix 1.5.1 che risolve un grosso problema emerso con l'update precedente, sebbene altri inconvenienti rimangano tra le massime priorità della community e anche degli sviluppatori, in base a quanto riferito.

Dopo l'update 1.5, che ha risolto diversi problemi di The Finals, era infatti comparso un bizzarro bug che rischiava di rovinare in maniera inesorabile la meccanica di gioco: utilizzando il mirino delle armi con la tipica zoomata degli sparatutto in prima persona, si verificava un effetto bloom che sfocava l'immagine e rendeva praticamente impossibile mirare in maniera precisa.

Il problema era chiaramente di enorme entità in un gioco di questo genere, tanto che gli sviluppatori hanno subito comunicato di essersi messi al lavoro per risolverlo poco dopo la sua comparsa e la pubblicazione dell'hotfix 1.5.1 è giunta proprio per sistemare la questione.