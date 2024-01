Starfield e altri giochi Xbox verranno rimossi da Walmart: non venderà più giochi fisici?

La questione è ormai nota da tempo ma sembra che la deadline per la conclusione dei giochi fisici presso la grande catena americana Walmart sia ormai vicina: secondo alcune testimonianze, sembra che i rivenditori di tale catena siano in procinto di rimuovere Starfield e altri giochi Xbox dagli scaffali, a partire dalla prossima settimana.

Non c'è alcuna conferma ufficiale, ma un presunto documento trapelato online sembra indicare che, dalla prossima settimana, i negozi di Walmart abbiano ricevuto indicazioni per terminare le scorte di giochi fisici per Xbox, con riferimento anche a Starfield, evidentemente il titolo più in vista per la console Microsoft sul fronte dei giochi su supporto ottico.



Non è una novità: già l'anno scorso era emersa la notizia sulla probabile conclusione della vendita di giochi fisici per Xbox attraverso Walmart, che potrebbe preludere a un generale spostamento per la console Microsoft verso il digitale, considerando che questo rappresenta già la stragrande maggioranza delle vendite su tale piattaforma.