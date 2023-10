Xbox: Walmart potrebbe smettere di vendere i giochi fisici per le console Microsoft

Secondo diverse testimonianze che stanno emergendo in rete, principalmente attraverso X, sembra che la famosa catena di rivenditori americani Walmart abbia intenzione di cessare la vendita di giochi Xbox in formato fisico a breve.

Non c'è ancora nulla di ufficiale ma le prime segnalazioni in questo senso arrivano da Josh Fairhurst, il CEO di LimitedRunGames, compagnia specializzata nella produzione e distribuzione di versioni fisiche da collezione o in edizione limitata di videogiochi.

Commentando la decisione presa da Best Buy, altra enorme catena americana, di cessare la vendita di media su supporto fisico (come film in Blu-day e DVD), Fairhurst ha riferito "Mi aspetto di vedere questo trend continuare nel 2024", ha affermato il CEO di Limited Run Games, "Ho sentito voci sul fatto che Walmart cesserà la vendita di giochi fisici per Xbox e immagino che ulteriori tagli alle divisioni di vendita per i giochi in formato fisico verranno effettuati nel corso del prossimo anno".