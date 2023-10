Crusader Kings III: Legacy of Persia, trailer e data d'uscita per il nuovo DLC dello strategico

Paradox Interactive ha annunciato il prossimo arrivo di Crusader Kings III: Legacy of Persia, nuova espansione dell'apprezzato strategico ad ambientazione storica, presentato con un trailer che riporta anche la data d'uscita fissata per questo nuovo DLC.

Legacy of Persia sarà disponibile dal 9 novembre 2023, e si concentra ovviamente sull'area persiana e in particolare sulla fase del califfato abbaside, che ha regnato sull'area musulmana circa dal 750 al 1258.

"Il califfato abbaside, ormai in declino, lotta per mantenere la presa sul nucleo orientale del suo impero", si legge nella descrizione. "Successioni contese, disarmonie culturali e circostanze sfavorevoli cospirano per minare uno dei grandi regni del Medioevo".