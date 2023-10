The Last of Us Multiplayer cancellato? Jason Schreier di Bloomberg dice la sua al riguardo

Non che questo automaticamente smentisca la questione, ma considerando gli agganci su cui invece ha dimostrato già di poter contare Schreier, prendiamo questo intervento come una importante correzione all'informazione diffusasi in precedenza sui social.

A dire il vero l'intervento è stato molto laconico e non ci consente di avere molte informazioni in più sulla questione, ma con il suo giudizio netto sembra comunque aver smentito , quantomeno, l'informazione sulla cancellazione di fatto screditando la fonte.

In questi giorni sono riemerse le voci di corridoio pessimiste sul destino del nuovo gioco multiplayer di The Last of Us , con un presunto "insider" che avrebbe riferito anche la cancellazione totale del progetto, ma sulla questione è intervenuto anche il noto giornalista Jason Schreier di Bloomberg a dire la sua e correggere alcune informazioni.

Tale informazione in effetti non era stata riportata su queste pagine, vista appunto la scarsa affidabilità dell'account Twitter in questione. Tuttavia, che il progetto multiplayer di The Last of Us abbia incontrato dei problemi è stato invece confermato da fonti piuttosto autorevoli, tra le quali anche lo stesso Schreier.



Già vari mesi fa il giornalista di Schreier aveva riferito che Sony aveva imposto un ridimensionamento del progetto, a causa di una sorta di bocciatura interna da parte di Bungie, che sarebbe stata posta come una sorta di controllore della qualità dei giochi live service in sviluppo presso PlayStation Studios.

Nei giorni scorsi, un nuovo report di Kotaku ha riferito che Naughty Dog avrebbe licenziato vari sviluppatori a contratto, essenzialmente chiudendo il rapporto prima del tempo, e che il gioco multiplayer di The Last of Us sarebbe stato al momento "congelato" in attesa di ulteriori sviluppi. Questo resta forse valido, ma quantomeno sembra che il gioco non sia stato del tutto cancellato.