World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic: disponibile l'aggiornamento Fall of the Lich King

Blizzard Entertainment ha annunciato il lancio dell'aggiornamento Fall of the Lich King per World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic. Riusciranno l'Alleanza, dell'Orda e l'Ashen Verdict a travolgere Icecrown Citadel per fare giustizia contro il Lich King Arthas Menethil, principe caduto di Lordaeron? Installate l'aggiornamento per scoprirlo.